Ator Frank Pesce, de 'Top Gun', morre aos 75 anos

O ator norte-americano Frank Pesce, conhecido mundialmente por filmes como 'Top Gun - Ases Indomáveis' e 'Um Tira da Pesada 2', faleceu aos 75 anos. Segundo assessoria do artista, a morte veio em decorrência de complicações causadas por demência.

Apesar de a notícia só ter vindo a público na quarta (16), logo após registro em cartório, Frank já havia falecido no dia 6 de fevereiro. As informações são do portal Deadline.

Tammy Scher, namorada do ator, concedeu entrevista à revista Variety, na qual declarou que ele "era uma força maior que a vida, maior que qualquer personagem, sempre divertindo e fascinando".

Carreira

Nascido em 1946, Frank Pesce entrou para a carreira artística em 1970, acumulando mais de 80 produções, tanto no cinema como na TV, ao longo da vida.

O trabalho mais recente dele foi no longa 'Nasty', lançado em 2018, mas ele tem no currículo participação em filmes como 'Fuga à Meia-Noite' (1988), 'Os Mercenários 3' (2014) e 'Creed: Nascido Para Lutar' (2015).