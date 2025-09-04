Diário do Nordeste
'South Park' debocha de tarifas de Trump e zomba de preços do Labubu em novo episódio

Novo capítulo da série chamou atenção nas redes sociais por tirar sarro do presidente e do conflito no cenário internacional

Redação
Zoeira
foto de episódio de South Park tirando sarro de Donald Trump
Legenda: Série americana é conhecida pelo humor ácido e vem alfinetando o presidente Trump
Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi alvo de piadas no novo episódio da 27ª temporada de "South Park", série americana conhecida pelo humor ácido. No capítulo, lançado nessa quarta (5), o seriado debochou do "relacionamento" do presidente com o Satanás e ainda abordou as tarifas comerciais impostas por Trump a outros países, que vem causando conflitos no cenário internacional.

Intitulado "Wok is Dead", o novo episódio também causou alvoroço por mostrar os bichinhos de pelúcia Labubu, sucesso mundial neste ano. A série zombou do acessório pelos altos preços e estética duvidosa.

A trama da Fox News levantou ainda um questionamento polêmico para a família Trump, sugerindo que a primeira-dama Melania está passando tempo demais em Nova York, enquanto o presidente está sempre acompanhado do Satanás.

No capítulo, Donald chega a negar que ele e Satanás estariam em um relacionamento amoroso, apesar de a companheira não demonstrar incômodo com os boatos.

Novos episódios de "South Park" vão ao ar a cada duas semanas e estão disponíveis no Paramount+.

