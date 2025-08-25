Trump ameaça aumentar tarifas para 200% se China não enviar ímãs aos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de cerca de 200% sobre os produtos chineses que entrarem nos Estados Unidos caso a China não acelere suas exportações de ímãs de terras raras.

"Eles têm que nos dar ímãs. Se não nos derem, então teremos que cobrar uma tarifa de 200% ou algo assim. Mas não acho que vamos ter problemas com isso", disse Trump nesta segunda-feira (25) durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca com o presidente sul-coreano Lee Jae-myung.

A China é a principal produtora mundial de terras raras, utilizadas para fabricar ímãs essenciais para as indústrias automotiva, eletrônica e de defesa.

Em abril deste ano, Pequim decidiu impor licenças de exportação para esses materiais estratégicos como medida de retaliação diante das tarifas norte-americanas.

Neste cenário, Pequim e Washington protagonizam uma guerra comercial, causando uma escalada de aumentos tarifários, até atingir cifras de três dígitos de ambos os lados.

Desde então, as negociações entre as duas maiores potências mundiais permitiram reduzir as tensões, e o governo chinês se comprometeu a acelerar a concessão de licenças a uma série de empresas norte-americanas.

"Acho que temos uma relação estupenda com a China, falei recentemente com o presidente Xi [Jinping] e, em algum momento do ano, deveríamos visitar a China", afirmou Trump.

O republicano ainda aproveitou para alfinetar o adversário comercial. "Eles têm algumas cartas. Nós temos cartas incríveis, mas não quero jogá-las. Se eu as jogasse, destruiria a China", disse.

Negociações

Nos últimos meses, representantes de ambos países se reuniram em três encontros a fim de resolver uma série de questões de impasses comerciais.

Em comum acordo, as nações decidiram reduzir temporariamente as tarifas para 30% por parte dos Estados Unidos e para 10% por parte da China. A resolução tinha validade por um período de 90 dias, que já foi prorrogado pela segunda vez até novembro.

O governo estadunidense demonstrou não estar satisfeito com o acuso e acusa a China de retardar deliberadamente o processo de concessão de licenças para a exportação de terras raras.