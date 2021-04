Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta quarta-feira (21)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde desta quarta-feira (20) o filme "Toy Story 3". Lançada no ano de 2010, a atração do gênero infantil/comédia é vencedora de dois Oscars: melhor filme de animação e melhor canção original. A produção irá ao ar às 15h, logo após o Plantão BBB.

Sinopse

Na trama, Andy está com 17 anos, prestes a ir para faculdade, e precisa arrumar o quarto e definir o que será descartado e o que ficará guardado no sótão.

Durante a mudança, seus antigos companheiros - entre eles Buzz Lightyear, Jessie e o Sr. Cabeça de Batata - são jogados no lixo por engano.

Rivalidade

Woody é o único escolhido para ficar com o garoto, enquanto os outros acabam encontrando abrigo em uma creche, onde enfrentarão a rivalidade de outros brinquedos.

É então que Woody percebe o erro que Andy cometeu com seus antigos companheiros e tenta reverter a situação e salvar a gangue do novo local de morada. Para isso, ele terá que deixar seu dono e enfrentar perigosas aventuras.

Na creche, eles percebem que lá é um universo quase que inimaginável, com as crianças se divertindo com os brinquedos. Porém, os pequenos não são nada quietos, e os personagens decidem planejar uma grande fuga.

Trailer

Curiosidades

O longa-metragem também chegou a ser indicado na categoria de melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor edição de som.

O ursinho de pelúcia Lotso, originalmente, apareceria em "Toy Story 1", mas não foi possível, já que a companhia não conseguia acertar a textura e o tom do medonho e tirano que tem cheiro de morango.

Para construir a creche Synnyside, a equipe de criação se inspirou em uma prisão.

A voz do brinquedo Bebezão foi gravada por um bebê chamado Woody. Ele foi escolhido depois de audições com vários bebês.

Tom Hanks e Tim Allen, que deram vida a Woody e Buzz Lightyear, respectivamente, gravavam as falas juntos, o que não é muito comum nesse tipo de produção. Os dois amavam a química dos personagens.

A equipe teve que desenhar as animações "do zero" porque não conseguia editar os modelos 3D antigos, que eram incompatíveis com os novos softwares.

"Toy Soty 3" quebrou recordes de bilheteria e ultrapassou US$1 bilhão na arrecadação, o que lhe colocou no primeiro lugar entre as obras de desenho animado que conseguiu o feito. Também alcançou o 4º lugar no ranking de maiores bilheterias de todos os tempos.

O filme teve, no geral, 302 personagens, o que significa o maior número de qualquer longa-metragem dos estúdios Pixar.

Ficha técnica