Série This Is Us estreia na TV Globo nesta quarta (16); veja que horas começa

A série dramática de sucesso mundial 'This Is Us' irá estrear na grade da Rede Globo na noite desta quarta-feira (16). O premiado folhetim será exibido após a novela 'Travessia', às 22h25.

Os fãs poderão conferir os episódios às quartas-feiras, sempre depois da novela das 21h. Conforme a Globo, a série irá substituir o reality gastronômico 'Mestres do Sabor', que não será mais exibido neste ano.

Sobre This Is Us

This Is Us também está disponível na plataforma de streaming Star+ e possui 6 temporadas e 106 episódios. A série dramática de Dan Fogelman acompanha os problemas e dilemas da família Pearson.

Depois da morte de um dos seus trigêmeos durante o parto, o casal Rebecca (Mandy Moore) e Jack (Milo Ventimiglia) decidem adotar um recém-nascido que acabara de ser resgatado pelos bombeiros.

A trama perpassa entre os anos 1980 e os dias atuais, mostrando a infância de cada um deles em contraste com a vida adulta.