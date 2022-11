Tiago Leifert 'volta' ao Globo Esporte após 7 anos para aviso sobre a Copa do Mundo

O apresentador Tiago Leifert apareceu "de surpresa" na abertura da edição paulista do 'Globo Esporte', nesta segunda-feira (14). Titular do programa durante sete anos, entre 2008 e 2015, o jornalista "voltou" à atração para divulgar sua estreia como narrador da Copa do Mundo na Globoplay, plataforma de streaming da Rede Globo.

"Boa tarde! Globo Esporte São Paulo começando nesta segunda-feira! Não é 2010", brincou Leifert, "assustando" o atual apresentador do programa, Felipe Andreoli, que disse: "Ei! O que aconteceu? Voltamos no tempo?".

Juntos, Andreoli e Leifert apresentaram a edição desta segunda e comentaram a última rodada do Campeonato Brasileiro e a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, no Catar.

Parceria entre apresentadores

O ex-apresentador do 'Big Brother Brasil' também relembrou uma foto "passando o crachá" ao colega nos bastidores da Globo. "Eu achava que você [Andreoli] um dia iria estar aqui, tinha praticamente certeza, e eu coloquei meu crachá, coloquei no Andreoli e falei: ‘Cara, você é a cara do Globo Esporte. Um dia quero te ver lá. Eu tinha certeza de que isso iria acontecer, e aqui estamos nós", relembrou Leifert.

"Pena que não veio com o mesmo salário, mas tudo bem", brincou Andreoli. "Não, falta um pouquinho para você", complementou o convidado.

Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2022 tem início no próximo domingo, 20 de novembro, no Catar.

O primeiro duelo será entre Catar e Equador.