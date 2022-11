Seleção Brasileira se apresenta em Turim para início dos treinos visando Copa do Mundo; veja fotos

A Seleção Brasileira se apresentou em Turim, na Itália, nesta segunda-feira (14) visando a preparação para a Copa do Mundo do Catar. Dos 26 convocados, apenas Marquinhos e Neymar, do Paris Saint-Germain, não estão com a delegação, devido a problemas de logísticas no voo. A previsão é de chegarem no final da tarde.

A primeira atividade aconteceu no Centro de Treinamentos da Juventus Continassa.

O Brasil viaja para o Catar no sábado (19). A estreia brasileira na Copa do Mundo acontece na quarta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), contra a Sérvia.

Veja fotos da apresentação dos atletas do Brasil em Turim

Legenda: Raphinha, do Barcelona, disputará a Copa do Mundo do Catar Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Legenda: Eder Militão, do Real Madrid, disputará a Copa do Mundo do Catar Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Legenda: Danilo, da Juventus, disputará a Copa do Mundo do Catar Foto: Lucas Figueiredo/CBF