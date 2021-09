Sérgio Loroza é desmascarado como Astronauta do 'The Masked Singer Brasil'

O ator e cantor Sérgio Loroza foi desmascarado como o Astronauta do "The Masked Singer Brasil", na noite desta terça-feira (28). Ele perdeu o combate final depois de ter se apresentado com "Além do Horizonte", de Roberto Carlos, enfrentado a Jacaré.

Ao ser descoberto, o artista exaltou a representatividade e ficou emocionado ao falar sobre a música “Gueto”, de Iza, que ele escolheu para ser a primeira a apresentar ao time de jurados na noite. "Eu posso ir para a lua, posso ir para Marte. Mas o meu umbigo é de onde eu vim, da Zona Norte, de Madureira". Nos palpites finais do júri, que teve a presença da apresentadora Ana Maria Braga, Rodrigo Lombardi e Taís Araujo acreditaram que o Astronauta era Robson Nunes. Já Eduardo Sterblitch e Ana Maria Braga lançaram o nome de Dodô, do Pixote. Simone apostou em Sérgio Loroza, e acertou mais uma vez. Duelos da noite Gata Espelhada x Jacaré A Gata Espelhada cantou "Stay", de Rihanna. Palpites dos jurados: Lexa (Eduardo Sterblitch), Carolina Dieckmann (Ana Maria Braga), Lellê (Taís Araujo), Manu Gavassi e Sophie Charlotte (Rodrigo Lombardi) e Ludmilla (Simone Mendes). Um diário estava na caixa misteriosa. A Jacaré interpretou Rock With You, de Michael Jackson (1958-2009). Palpites dos jurados: Marjorie Estiano (Taís Araújo), Leci Brandão (Simone), Zélia Duncan (Ana Maria), Mart'nália (Eduardo Sterblitch) e Rosa Marya Collin (Rodrigo Lombardi). Uma cueca samba-canção estava na caixa misteriosa. Unicórnio x Astronauta O Unicórnio cantou "Somewhere Over the Rainbow", da trilha sonora de O Mágico de Oz (1939). Palpites dos jurados: Any Gabrielly (Eduardo Sterblitch), Luísa Sonza (Ana Maria Braga), Mari Moon (Rodrigo Lombardi), Simony (Taís Araújo) e Priscilla Alcantara (Simone). Um fone de ouvido estava na caixa misteriosa. O Astronauta interpretou "Gueto", de Iza. Palpites dos jurados: Serjão Loroza (Simone), Ed Motta (Ana Maria Braga), Robson Nunes (Rodrigo Lombardi), Dodô, do Pixote (Eduardo Sterblitch) e Péricles (Taís Araújo). Uma boina estava na caixa misteriosa. Arara x Monstro A Arara cantou "Pagu", de Rita Lee. Palpites dos jurados: Letícia Spiller (Ana Maria Braga), Claudia Raia (Simone), Silvero Pereira (Taís Araújo), Monica Iozzi (Rodrigo Lombardi) e Juliana Alves (Eduardo Sterblitch). Uma lixa de unha estava na caixa misteriosa. O Monstro, que estava imune na semana passada, interpretou "Leave the Door Open", de Bruno Mars. Palpites dos jurados: Chay Suede (Eduardo Sterblitch), Gabriel Leone (Rodrigo Lombardi), Jesuita Barbosa (Taís Araújo), Ricardo Tozzi (Simone) e Vitor Kley (Ana Maria Braga). Uma garrafa d'água estava na caixa misteriosa. Vagas na semifinal Gata Espelhada, Unicórnio e Monstro ganharam as respectivas batalhas que competiram e asseguraram vagas na semifinal do programa. Jacaré, Astronauta e Arara, no entanto, perderam. Eles, então, encararam a possibilidade de eliminação. O júri salvou a Arara, e os outros dois foram para o confronto final. Na última fase, o Astronauta entoou "Além do Horizonte", de Roberto Carlos, enquanto a Jacaré apresentou "Essa Mina É Louca", de Anitta. O réptil foi resgatado, e o "homem do espaço" foi eliminado. Dicas dadas pelo Astronauta Cor preferida: rosa

"Passei por muitos planetas antes de chegar aqui. Eu fiz a terra requebrar, o humano dançar, monstro cantar e bicho gargalhar. Para mim, o mais importante é todo mundo aproveitar o dia"

"Por fora, eu sou um astronauta. Mas por dentro, eu já fui um animal"

Brincadeira favorita: jogar pebolim

"Eu gosto de estar acompanhado da minha família e amigos. Me esforço bastante para ver as pessoas desafiarem a gravidade. Eu posso provar, eu já fiz muita gente pular e até voar"

"Sou brasileiro, mas viro italiano na cozinha e faço um risoto como ninguém"

Tem 1,83 de altura

“Já falei que fui bicho. Mas também já fui alimento, árvore e varri a lua”

“Nem tudo que fiz na vida foi coisa boa”

"Tem gente que não sabe como sou habilidoso em tudo que eu faço e acha que eu posso acabar pagando mico. No meu planeta, mico é vida. E faz tempo que a nave da minha fama decolou. Tudo começou exatamente 100 anos depois da fundação do meu time do coração"

Duas mentiras e uma verdade: "Eu quase fui policial / eu quase fui jogador de vôlei / eu quase fui pintor"

“Quando era pequeno, morava na Cidade Maravilhosa. Sempre quis ser cientista. Vocês conseguem sentir uma química boa entre nós, não é? Melhor ficar com a fama de cantor Astronauta”

Caixa misteriosa: boina