'The Masked Singer Brasil': Ana Maria Braga é a convidada desta terça; veja que horas começa

Sob comando da cantora Ivete Sangalo, o reality show 'The Masked Singer Brasil' vai contar com a presença de Ana Maria Braga, nesta terça-feira (28).

A apresentadora do 'Mais Você' foi convidada a se juntar ao time de jurados, formado por Taís Araújo, Simone, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi, para descobrir quem são as personalidades que estão por trás da máscara.

Além de Ivete, o reality conta com Camilla de Lucas nos bastidores.

Que horas começa o 'The Masked Singer Brasil'?

O programa desta terça vai ao ar às 22h35 (horário de Brasília), após a novela "Império", e ainda será exibido no Multishow nesta quarta-feira (29).

Sandra de Sá foi a sexta eliminada

No programa da semana passada, a cantora Sandra de Sá foi a sexta eliminada, após ter a identidade revelada. Nas redes sociais, as especulações com base nas dicas e na voz da personagem Girassol indicavam ser a carioca.

Sandra de Sá foi desmascarada após perder o combate final para a personagem Arara.

"A emoção é muita. Participar de um programa desse, com tanta gente incrível... O principal é que é emoção mesmo. As pessoas, nesse momento, estão precisando disso. De carinho", declarou a carioca.