Schynaider Moura agradece apoio após enterro da filha de 16 anos

A modelo piauiense Schynaider Moura, de 37 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para agradecer o apoio que tem recebido em meio ao luto pela morte de sua filha, Anne Marie Garnero, de 16 anos. A adolescente morreu no último domingo (21), em São Paulo, após sofrer uma parada cardíaca.

“Que momento lindo! Que benção! Poder dar um último adeus ao corpo físico rodeada de amor, carinho e pessoas que fizeram, que fazem e que construíram toda a história da Anne. Ver todos hoje engrandece meu coração de mãe”, escreveu nos stories do Instagram.

Schynaider também destacou as inúmeras mensagens de solidariedade que tem recebido nos últimos dias. “Tenho recebido muitas mensagens, e hoje chegaram coroas de flores com palavras lindas, para homenagear a Anne. Só tenho a agradecer a todos os presentes, fisicamente e energeticamente. Obrigada”, declarou.

Enterro de Anne-Marie Garnero

O enterro de Anne Marie aconteceu nesta terça-feira (23), no Cemitério Parque Morumby, em São Paulo, e reuniu familiares, amigos e pessoas próximas à família.

A jovem sofria de cardiomiopatia dilatada, doença que compromete o músculo do coração e pode levar à insuficiência cardíaca. Em 2022, aos 13 anos, ela passou por um transplante de coração, mas continuava enfrentando complicações decorrentes da condição.

Anne Marie era filha de Schynaider com o empresário Mário Bernardo Garnero. A morte precoce da adolescente gerou grande comoção nas redes sociais, onde amigos e seguidores prestaram homenagens e mensagens de apoio à família