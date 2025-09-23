Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Schynaider Moura agradece apoio após enterro da filha de 16 anos

Anne Marie Garnero sofria de cardiomiopatia dilatada e teve uma parada cardíaca

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Anne Marie era filha da modelo Schynaider e tinha 16 anos
Legenda: Anne Marie era filha da modelo Schynaider e tinha 16 anos
Foto: Reprodução/Instagram

A modelo piauiense Schynaider Moura, de 37 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para agradecer o apoio que tem recebido em meio ao luto pela morte de sua filha, Anne Marie Garnero, de 16 anos. A adolescente morreu no último domingo (21), em São Paulo, após sofrer uma parada cardíaca.

“Que momento lindo! Que benção! Poder dar um último adeus ao corpo físico rodeada de amor, carinho e pessoas que fizeram, que fazem e que construíram toda a história da Anne. Ver todos hoje engrandece meu coração de mãe”, escreveu nos stories do Instagram. 

Schynaider também destacou as inúmeras mensagens de solidariedade que tem recebido nos últimos dias. “Tenho recebido muitas mensagens, e hoje chegaram coroas de flores com palavras lindas, para homenagear a Anne. Só tenho a agradecer a todos os presentes, fisicamente e energeticamente. Obrigada”, declarou.

Enterro de Anne-Marie Garnero

O enterro de Anne Marie aconteceu nesta terça-feira (23), no Cemitério Parque Morumby, em São Paulo, e reuniu familiares, amigos e pessoas próximas à família.

A jovem sofria de cardiomiopatia dilatada, doença que compromete o músculo do coração e pode levar à insuficiência cardíaca. Em 2022, aos 13 anos, ela passou por um transplante de coração, mas continuava enfrentando complicações decorrentes da condição.

Anne Marie era filha de Schynaider com o empresário Mário Bernardo Garnero. A morte precoce da adolescente gerou grande comoção nas redes sociais, onde amigos e seguidores prestaram homenagens e mensagens de apoio à família

foto da atriz Claudia Cardinale em tapete vermelho
Zoeira

Morre atriz Claudia Cardinale, estrela do cinema europeu, aos 87 anos

A artista partiu "junto a seus filhos" em Nemours

Diário do Nordeste/AFP
Há 1 hora
Anne Marie era filha da modelo Schynaider e tinha 16 anos
Zoeira

Schynaider Moura agradece apoio após enterro da filha de 16 anos

Anne Marie Garnero sofria de cardiomiopatia dilatada e teve uma parada cardíaca

Redação
Há 1 hora
Rayane é conhecida por ser namorada do cantor Belo
Zoeira

Treta em 'A Fazenda 17': equipe de Rayane Figliuzzi anuncia ação contra Carol Lekker

Defesa da influenciadora acusa ex-miss bumbum de difamação em rede nacional

Redação
Há 1 hora
Virginia está processando a Meta pelo uso de sua imagem de forma ilegal
Zoeira

Virginia Fonseca processa redes sociais após descobrir perfis falsos com uso de IA

Influenciadora identificou seis páginas que criavam conteúdos manipulados

Redação
23 de Setembro de 2025
Imagem da série House of Guinness para matéria sobre lançamentos da Netflix.
Zoeira

Confira 5 lançamentos da semana na Netflix

Lista inclui filmes e séries

James Van Der Beek interpretou o personagem Dawson Leery, o protagonista da série de televisão
Zoeira

James Van Der Beek faz aparição surpresa em reunião de 'Dawson’s Creek'

Ator de 48 anos participou virtualmente do encontro beneficente

Redação
23 de Setembro de 2025
Quatro personagens. Da esquerda para a direita: homem branco de cabelo castanho e terno preto olhando para o último personagem da fileira. Homem branco de cabeça raspada, óculos e terno, também olhando para a última figura. Mulher branca de cabelo escuro avermelhado, blusa preta e casaco de pelos brancos, também olhando para o último personagen. Homem branco de cabelo preto e terno cinza, olhando para os outros três personagens enquanto gesticula. Ao fundo, uma sala cinza, vazia e iluminada por luz branca.
Zoeira

TV Globo exibe 'Truque de Mestre - O 2º Ato' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (23)

A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (23) traz ação e comédia para o público de casa

A. Seraphim
23 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (23)

Zulma abriga Carmem para não ser chantageada.

A. Seraphim
23 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (23)

Pam alerta Marlon sobre a demissão de Kami.

A. Seraphim
23 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (23)

Carmem conta tudo o que aconteceu na casa de Adonai para Lisa.

A. Seraphim
23 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (23)

Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio.

A. Seraphim
23 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
23 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
23 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
23 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
23 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
23 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
23 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
23 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
23 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
23 de Setembro de 2025