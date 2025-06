Saiba quem é Tyler Wall, treinador homenageado no último vídeo do MrBeast

O youtuber James Donaldson, mais conhecido como "Mr. Beast", fez uma homenagem ao treinador Tyler Wall, de 38 anos, que faleceu durante as gravações do seu último vídeo. Wall era o responsável por treinar e motivar Madj, amigo de Donaldson, incumbido de perder 45kg em até um ano.

No vídeo intitulado "Perca 45 kg e ganhe US$ 250 mil!", MrBeast desafia Madj a emagrecer para receber o grande prêmio. Para isso, o participante precisou ficar confinado em uma casa especialmente montada para atividades físicas, com academia personalizada, quadra de esportes e um mercado interno com itens saudáveis.

Além do valor de US$ 250 mil (R$ 1,37 milhão, na cotação atual), Madj ainda poderia receber quantias extras se completasse alguns outros desafios. O material foi publicado no último sábado (21) e já acumula mais de 80 milhões de visualizações.

Participação do treinador

Para que Madj se sentisse motivado a continuar o desafio, ele contaria com a ajuda de Tyler Wall. O profissional montou um treino específico para o participante, que envolvia exercícios nos cinco dias da semana e o consumo de até 2 mil calorias diárias.

No entanto, 80 dias após o início do desafio, a família de Tyler anunciou o falecimento do treinador, em 18 de fevereiro desse ano. Como forma de respeito, MrBeast ofereceu a possibilidade de cancelar o vídeo. Porém, os familiares autorizaram a publicação.

"Com elegância e sabedoria, eles [a família] expressaram que Tyler gostaria que sua mensagem de esperança e positividade continuasse alcançando outras pessoas, mesmo em sua ausência", escreveu Donaldson.

Ao fim do programa, Madj consegue perder os quilos necessários e recebe o prêmio. "Sem o treinador Wall, eu não teria conseguido. Ele disse que seria muito legal conseguirmos isso juntos. E hoje é esse dia", comentou o participante.

Quem era Tyler Wall?

Nascido em Connecticut, nos Estados Unidos, Tyler era educador físico e viajante. Um obituário escrito pela família o descreve como "bon vivant assumido".

Ele morreu em casa, na cidade de Greenville, no estado da Carolina do Norte. A família não divulgou a causa da morte, limitando-se a informar que foi "uma tragédia".

Até o momento, duas vaquinhas foram criadas para ajudar a família de Wall. Os valores arrecadados superam US$ 26 mil (R$ 143 mil). Ele deixa a mãe, Nancy Caron Wall, o pai, Bruce Wall, e a esposa Joanne.