Giovanna Lancellotti e Gabriel David casam aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro; veja fotos

Noite de dizer "sim" perante o altar para Giovanna Lancellotti e Gabriel David. A atriz e o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) casaram aos pés do Cristo Redentor nesse sábado (21). A cerimônia religiosa contou com a presença de familiares e amigos famosos.

Luxo e sofisticação marcaram o evento, da decoração ao traje dos noivos. Giovanna entrou com um vestido de cetim da grife britânica Vivianne Westwood, cuja capa foi usada como lenço. Também de branco, Gabriel vestiu um terno assinado pelo estilista brasileiro Alexandre Herchcovitch.

Os pombinhos escolheram 23 casais de padrinhos. Agatha Moreira e Rodrigo Simas, Fernanda Paes Leme e Miguel Rômulo estavam entre eles. De acordo com o Uol, esta, contudo, será apenas a primeira cerimônia do casal.

Eles ainda farão uma segunda. Enquanto a primeira foi no Rio, onde Gabriel nasceu, a segunda será em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, onde Giovanna foi criada.

Fotos nas redes sociais

Na manhã deste domingo (22), a atriz publicou fotos da cerimônia realizada no Cristo Redentor, e se declarou ao marido. "Coração batendo fora do peito. Que noite! Que momento! QUE AMOR, meu amor. Inesquecível. Casei com o amor da minha vida e foi lindo assim", escreveu Lancellotti.

Nos comentários do post, diversos famosos celebraram o amor entre os dois. "Que lindo!!! Deus abençoe vocês", escreveu Isabella Santoni. "Foi perfeito", disse Fernanda Paes Leme, amiga do casal. "Que lindeza! Parabéns Gi! Parabéns ao casal!", festejou Letícia Lima.

Antes de subir ao altar, Giovanna já havia se declarado para o empresário também pelas redes sociais. Ela postou uma imagem em preto em branco com Gabriel e afirmou que, no que depender dela, a união será eterna.

"Daqui a pouco, eu caso com o amooor da minha vida. Meu SIM para sempre", escreveu ela. "A gente para sempre. Te amo!".

Como tudo começou

Giovanna e Gabriel começaram a namorar em 2021. Eles se conheceram por meio da atriz Thaís Müller, sobrinha do noivo e amiga da noiva. O noivado aconteceu em março de 2024, durante uma viagem à Tailândia.