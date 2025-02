Safadão nega convite de partido para concorrer ao Senado pelo Ceará: 'Foco na música e vaquejada'

Wesley Safadão recusou, nesta sexta-feira (14), um convite do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) para ser candidato a Senador pelo Estado do Ceará.

"Wesley agradeceu o convite, mas não tem intenção de entrar na política. O foco dele é música e vaquejada", confirmou a equipe do cantor por meio de uma nota oficial.

O partido, que já tem confirmados para o próximo pleito nomes como Pablo Marçal, está no meio de uma reformulação partidária, e desejava o nome de Wesley já para a corrida ao Senado Federal de 2026.

À CNN, o presidente nacional do partido, Leonardo Avalanche, disse que o cantor estava "empolgado" com a possibilidade da candidatura, e que “as conversas já estavam avançadas”. A filiação ocorreria até o mês de março.

Coração social

A sigla sonha com a filiação de Safadão devido ao seu espírito empresarial e coração "voltado ao social". "Ele quer deixar um legado para as próximas gerações", contou Leonardo Avalanche ao O Globo.

O PRTB também quer Gusttavo Lima, que, em janeiro, chegou a afirmar que pretende se candidatar à presidência do Brasil. O "embaixador" ganhou, inclusive, o apoio do amigo Wesley Safadão, que chegou a compartilhar, nas redes sociais, uma chamada de vídeo ao lado do sertanejo, com a legenda “meu presidente”.

E há histórico da família de Safadão na política do Ceará. Em 2024, o irmão do cantor, Edim Oliveira, venceu as eleições para prefeito na cidade de Aracoiaba, localizada a cerca de 75 quilômetros de Fortaleza.