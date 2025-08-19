Diário do Nordeste
Rodrigo Faro se emociona ao relembrar luta da esposa contra câncer em estreia do 'Lady Night'

O apresentador contou que deixou carreira em segundo plano para acompanhar o tratamento de Vera Viel, diagnosticada com sarcoma sinovial

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:11)
Zoeira
Rodrigo Faro foi o primeiro convidado do
Legenda: Rodrigo Faro foi o primeiro convidado do "Lady Night", apresentado por Tatá Werneck
Foto: Reprodução/X

Participando do “Dança dos Famosos” atualmente, na Globo, Rodrigo Faro foi o primeiro convidado da nova temporada do “Lady Night” e protagonizou um dos momentos mais emocionantes do programa ao falar da esposa, Vera Viel.

A modelo, diagnosticada em outubro do ano passado com um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno na coxa esquerda, enfrentou meses de tratamento até anunciar, em maio, que está em remissão do câncer.

Durante o bate-papo com Tatá Werneck, o artista revelou que, ao descobrir o diagnóstico da esposa, optou por se afastar temporariamente de suas funções na Record, onde apresentava o “Hora do Faro”, para se dedicar integralmente à família.

“A partir daquele momento, tudo perdeu importância na minha vida. Eu só queria cuidar da minha esposa, curá-la. Naquele momento, não era sobre um apresentador que estava abandonando o seu público, era sobre um marido que precisava cuidar da coisa mais importante que ele tem aqui na Terra”, declarou.

O apresentador, que encerrou sua trajetória de 16 anos na Record no final do ano passado, afirmou ainda não saber se assumirá um novo programa em outra emissora. No entanto, garantiu que, independentemente dos rumos da carreira, seguirá sempre ao lado de Vera. “Sempre terei minha esposa comigo, em qualquer lugar que eu estiver”, afirmou, visivelmente emocionado.

Faro aproveitou a entrevista para agradecer a solidariedade que recebeu de amigos e colegas durante o difícil período, destacando, em especial, uma mensagem enviada por Tatá Werneck. “A mensagem dela foi muito importante naquele momento. Eu não esqueço, foi essencial ouvir de alguém que eu nem imaginava se estava preocupado ou não”, disse.

O apresentador finalizou sua participação no programa comemorando a remissão do câncer da esposa e destacando a união da família durante todo o processo.

