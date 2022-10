Robbie Coltrane, o Hagrid de 'Harry Potter', morre aos 72 anos

O ator Robbie Coltrane, que interpretou o personagem Rúbeo Hagrid na saga Harry Potter, faleceu nesta sexta (14), aos 72 anos. Nos últimos anos, o artista britânico passou por uma série de tratamentos de saúde, mas a causa da morte não foi divulgada até então.

"Robbie provavelmente vai ser lembrado por décadas como Hagrid... Um papel que trouxe alegria igualmente para crianças e adultos, o que resultou em um fluxo imenso de cartas por semana nos últimos 20 anos", disse a agente de Coltrane, Belinda Wright, em entrevista à BBC britânica na tarde desta sexta-feira (14).

Segundo o portal Deadline, o ator morreu em um hospital próximo de casa, na cidade de Larbert, na Escócia.

Vida e carreira

Robbie Coltrane nasceu no dia 30 de março de 1950, em Glasgow, também na Escócia. Graduado na Glasgow Art School, ele continuou os estudos em arte da Moray House College of Education, em Edimburgo, capital do país.

Apesar dos estudos aprimorados em arte, ele começou mesmo a carreira fazendo stand-up comedy e, logo em seguida, partiu para trabalhar como ator em Londres, na Inglaterra.

Além do papel de Hagrid, outro dos papéis famosos do artista foi o Dr. Edward “Fitz” Fitzgerald, na série 'Cracker', com episódios lançados entre 1993 e 2006.