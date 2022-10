Ceará Music divulga ordem de atrações de evento programado para sábado (15)

O evento "Ceará Music - O Lançamento" acontece em Fortaleza, neste sábado (15). O evento, que acontece no Marina Park Hotel, vai contar com Igor Montenegro, além de grandes nomes nacionais como PittyNando, Jota Quest e Jão.

Com abertura dos portões a partir das 18 horas, as apresentações seguirão a seguinte ordem:

Igor Montenegro, com show de abertura e, logo após, o astro Jão sobe ao palco para cantar grandes hits como ‘Idiota’ e ‘Vou Morrer Sozinho’.

Em seguida, os mineiros do Jota Quest apresentam a Jota25, turnê que celebra os 25 anos da banda

E, finalizando a noite, Pitty e Nando Reis apresentam juntos o projeto ‘PittyNando’ pela primeira vez em Fortaleza

Além de lançar a edição 2023 do renomado Festival, o evento conta com mais uma novidade: pela primeira vez, serão utilizados três palcos, um para cada artista principal.

A intenção é possibilitar que cada um dos artistas ofereça uma experiência única e diferenciada ao público com os elementos característicos de suas turnês.

Ingressos disponíveis

Os ingressos para o "Ceará Music - O Lançamento" estão disponíveis de forma online, no site Bilheteria Virtual, e também na loja Levi’s, localizada no piso superior do Shopping Iguatemi Bosque.

O público presente no evento será prestigiado com benefícios para garantir a participação no retorno do Festival, como informações em primeira mão sobre a edição 2023; pré-venda exclusiva com desconto, além da possibilidade de garantir ingressos em primeira mão. Os valores atualizados dos lotes podem ser conferidos no site oficial do evento.

Serviço

Ceará Music - O Lançamento

Quando: 15 de outubro, a partir das 18 horas

Onde: Marina Park Hotel

Pontos de venda: site Bilheteria Virtual e na loja Levi’s, no Iguatemi Bosque

Mais informações: www.instagram.com/festivalcearamusic