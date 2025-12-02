Relato sobre jovem morto por leoa emociona a web

A morte de Gerson de Melo Machado, conhecido como Vaqueirinho, gerou grande comoção desde o último domingo (30). O jovem invadiu o recinto dos leões em um zoológico na Paraíba e acabou sendo atacado por uma leoa. Ele não resistiu aos ferimentos.

Horas após a tragédia, um relato publicado pela conselheira tutelar Verônica Oliveira que acompanhou Gerson na infância viralizou nas redes sociais. O texto expõe uma vida marcada por vulnerabilidade, abandono e tentativas de sobrevivência desde muito cedo.

No desabafo, ela relembra momentos difíceis vividos pelo menino. “Gerson, meu menino sem juízo… Quantas vezes, na sala do Conselho Tutelar, você dizia que ia pegar um avião para ir a um safári na África cuidar de leões. Você ainda tentou. E eu agradeci a Deus quando o aeroporto me avisou que você tinha cortado a cerca e entrado no trem de pouso de um avião da Gol. Graças a Deus, observaram pelas câmeras antes que uma tragédia acontecesse”, escreveu.

'Lutando para garantir seus direitos'

A conselheira contou ainda que acompanhou o jovem durante oito anos. “Foram oito anos acompanhando você, lutando, brigando para garantir seus direitos. Quando entrou na minha sala pela primeira vez, tinha apenas 10 anos. Eu e a conselheira Patrícia Falcão recebemos você das mãos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), encontrado sozinho na BR. Desde então, toda a rede de proteção me procurava sempre que algo acontecia com você”, relatou.

No texto, ela lamenta a forma como Gerson era visto publicamente e destaca a história pouco conhecida que carregava. “Eu nunca consegui ver você como as redes sociais te pintavam. Eu conheci a criança destituída do poder familiar da mãe, impedido de ser adotado como os outros quatro irmãos. Você só queria voltar a ser filho da sua mãe, que é esquizofrênica e não tinha condições de cuidado. Sua avó, também com transtornos mentais. Mas a sociedade, sem conhecer sua história, preferiu te jogar na jaula dos leões”.

A publicação reacendeu o debate sobre a falta de acolhimento e oportunidades para jovens em situação de abandono. Nas redes, internautas demonstraram tristeza e indignação. “Situação muito triste! Ele só estava querendo por um fim no sofrimento dele”, comentou um usuário. Outro escreveu: “Que ele tenha a paz que não teve em vida”.