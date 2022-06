Record cancela a 5ª DR do 'Power Couple 6' após quebra de regra

Na madrugada desta sexta-feira (10), a TV Record comunicou aos casais do "Power Couple 6", que a votação da 5ª DR do reality show foi cancelada. As informações são do Uol.

A decisão se deu em virtude de Anne Duarte, casal power com Pe Lanza, ter cochichado no ouvido de Karol Menezes durante a votação e ter gerado dúvida se compartilhou a informação de como poderia interferir no jogo.

"Amores, está na hora de vocês saberem de uma coisa que o pessoal de casa já sabe. A votação dessa DR foi suspensa. Um tempo atrás, eu disse para vocês o seguinte: 'sempre que a produção identificar algo que prejudique a dinâmica do jogo ou que deixe alguma dúvida nesse sentido, nós iremos rever o acontecido e informar para vocês e o público imediatamente, certo? Então, na votação de ontem, foi detectada algo que infringiu uma regra básica para quem acessa o hall dos poderes. Para deixar claro, eu vou dividir essa cena para todos entenderem", disse a apresentadora Adriane Galisteu.

Em seguida, a RecordTV mostrou um vídeo de Anne Duarte tendo uma conversa com o marido, o cantor Pe Lanza, sobre qual casal iriam anular todos os votos graças aos poderes do casal power.

A emissora exibiu na sequência a cena que mostra Anne Duarte falando ao pé do ouvido com Karoline Menezes, mas trouxe a palavra 'inaudível' para destacar que não foi possível ouvir o áudio. Assim, Galisteu relembrou os participantes que o ato de um membro do casal power falar durante a votação é uma quebra de regra.

"Nesse momento, três casais ainda não tinham votado: a Lu e o Hadad, a Karol e o Mussunzinho e a Brenda e o Matheus. A gente sempre avisa o casal power para não conversar com os outros casais. Eu peço para vocês para isso não acontecer para não dar nenhum sinal e evitar qualquer mal-entendido sobre o poder. No momento que a Anne chama a Karol e cochicha algo no ouvido dela, essa regra foi quebrada", esclareceu.

Com a decisão, os casais Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Brenda Paixão e Matheus Sampaio e Yvi Moraes e Fernando Borges ganham mais uma semana no jogo. O reality show da RecordTV entrará na sétima semana com oito casais na disputa do prêmio máximo que pode chegar até a R$ 1 milhão.