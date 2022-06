Power Couple: Briga de Brenda e Karol tem ofensas e prato quebrado

Os casais Karoline Menezes e Mussunzinho e Brenda Paixão e Matheus Sampaio protagonizaram um barraco logo após a formação da quinta DR do "Power Couple 6", da Record TV, na madrugada desta quinta-feira (9). Os participantes precisaram ser separados para evitar contato físico. As informações são do Uol.

Brenda e Matheus viram Karoline e Mussunzinho preparando a refeição para a casa e iniciaram provocação contra o casal. "Bundão, seja homem e chama ela de burra na cara dela. Bundão, peidão", gritou Matheus.

"Tu vai botar ela na frente igual você faz?", ironizou Karoline. "Chama ela", reforçou o ex-"Brincando com Fogo" (Netflix). "Eu me ponho na frente porque sou bem mulher. Eu me botei na frente. Não sou tu, falsa", berrou Brenda.

Enquanto Matheus e Mussunzinho trocavam palavrões, Brenda começou a chamar Karoline de falsa, e relembrou um episódio do confinamento. "Tu me chamou de fingida e disse que não chamou. Foi admitir depois quando Rogério e a Baronesa estavam aqui", esbravejou.

"Rogério falou de remédio, seu lixo", rebateu Karoline. "É uma coisa que eu não sou. Tá tudo gravado e minha equipe está com tudo pronto lá fora", ironizou Brenda. "Que bom. Vai dar uma volta, garota", ironizou a mulher de Mussunzinho. "Eu não. Agora eu vou ficar aqui", anunciou a namorada de Matheus.

O ator, então, decidiu chamar Brenda para dar uma ajuda na cozinha em tom de deboche. "Fica aí. Aproveita e vem amassar um alho!", ironizou ele, com alguns dentes de alho em mãos.

"Não quero. Não vou amassar", declarou Brenda. "Escrota, olha tua cara", atacou Karoline. "Escrota é você. Vai aprender a se maquiar", provocou Brenda. "Sou linda com ou sem maquiagem. Não sou como você", rebateu a influenciadora. "Aproveita e faz um curso de cozinha porque não faz nada. Vocês não fazem nada", debochou Mussunzinho. "Pra você eu não faço. Quer algo? Vai para um hotel. Aqui não é colônia de férias, amigão", debochou Matheus.

Brenda perdeu a cabeça ao ouvir Mussunzinho e Karoline chamarem Matheus de "frango de padaria" e jogou a água de sua garrafinha contra o casal. "Tá aqui, ó. Tá com o sangue muito quente", gritou.

Revoltado, Mussunzinho saiu disparado contra a direção de Brenda Paixão, mas Hadballa interviu pedindo para o participante não fazer besteira. "Calma", orientou o ex-"BBB 20" (TV Globo). Karoline, no entanto, se descontrolou após Brenda afirmar que ela e o marido eram palhaços, tentou partir contra a ex-"Brincando com Fogo", mas foi segurada por Anne Duarte, Eliza e Pe Lanza.

Irritada, Karoline pegou um dos pratos da mesa, mas as câmeras do Playplus não exibiram se ela tentou atirar contra Brenda. O som indicou que o item da cozinha quebrou durante a confusão. A produção da RecordTV cortou o sinal da mansão power por cerca de três minutos para conversa reservada com os casais. Na volta das imagens, Mussunzinho e Karoline estavam na despensa acalmando os ânimos, enquanto Brenda e Matheus caminhavam pelo lado externo da casa. "Nossa, ela ia tacar um prato na gente", finalizou o ex-"Brincando com Fogo".