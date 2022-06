Deolane Bezerra dá conselhos amorosos a Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia

A influenciadora Deolane Bezerra contou que deu conselhos amorosos para Lucas Guimarães, marido do comediante Carlinhos Maia, logo após um desentendimento entre o casal. "As coisas estavam ruins para ele", explicou a advogada nas redes sociais.

Com a revelação da 'doutora', como Deolane é chamada pelos seguidores, Lucas aproveitou para contar como aconteceu a conversa entre os dois.

"A Deolane é literalmente a psicóloga do amor. Essa mulher entrou no meu juízo, me deu tantos conselhos. Uma boa amiga mesmo dá bons conselhos. Ela ama muito nós dois", disse o influencer. Recentemente, Carlinhos e Lucas revelaram dificuldades enfrentadas no casamento, enquanto o primeiro chegou a ser chamado pelo parceiro de "ciumento".

"Ela estava aqui, 'bebebe, bebebe, bebebe'. E eu: 'Está bom, irmã, deixa eu comer aqui o prato de feijão com arroz'. Parece aquelas amigas nossas de muito tempo que se intromete porque a gente pede opinião", completou.

Vida de casado

Carlinhos Maia, que também estava no momento, contou sobre as dificuldades de manter o casamento. No início desta semana, Lucas compareceu ao matrimônio de Nathan Camargo, filho do cantor Luciano, e virou alvo de críticas do próprio marido.

Em tom de descontração, o humorista pediu para que Deolane comentasse a presença de Lucas no evento em questão.

"Preferi brincar com Deolane em relação a mim e Lucas. Porque sei que a gente se entende, são muitos anos. Dá uma pirada às vezes. A gente tem vontade de mandar tomar n* c*, deslumbra, desinteressa. Isso é vida de casado. Todo resto é ficção", disse Carlinhos.