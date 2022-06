Anitta faz festa junina no Brasil e recebe Juliette, Gkay e Mumuzinho em casa

De passagem pelo Brasil, a cantora Anitta realizou, nessa quarta-feira (8), a já tradicional festa junina dela. Amigos e familiares da voz de 'Envolver' se reuniram em casa para uma celebração repleta de comida típica, apresentação de quadrilha e até touro mecânico.

Mumuzinho, Gkay e Juliette foram alguns dos famosos que chegaram cedo ao local e logo fizeram cliques ao lado de Anitta. A cantora e Gessica Kayane, inclusive, combinaram os looks da festa, surgindo com roupa xadrez, chápeu e franjas brilhantes.

"Rosa e rosinha da nova geração", brincaram as duas, que fizeram um vídeo juntas para o Instagram e ainda brincaram com a ideia da combinação.

Enquanto isso, Juliette surgiu com um vestido curto nas cores rosa e amarelo, além do cabelo trançado. Para brincar no evento, a também cantora e ex-BBB subiu no touro mecânico e entrou no espírito da festa.