Gravação da cena da morte de Levi em 'Pantanal' envolveu 40 pessoas; saiba detalhes

A gravação da cena da morte do personagem Levi em 'Pantanal' parece ter sido complicada no set da novela, segundo divulgou a colunista Patrícia Kogut nesta quinta-feira (9). O momento em questão mostra o peão sendo devorado por piranhas na trama.

Ao todo, 40 pessoas foram envolvidas na cena, enquanto um dublê também foi designado para ajudar nas gravações. O homem permaneceu durante quatro dias com a equipe, mas só gravou um trecho da sequência.

Enquanto isso, Leandro Lima, ator que interpreta Levi, teve que nadar de calça de jeans e botas no rio por cerca de 4h.

O desfecho do personagem, inclusive, será idêntico ao da versão original, exibido em 1990. Ele será baleado por Juma (Alanis Guillen), mas vai fugir. Porém, no caminho ele brigará com Tibério (Guito) e Trindade (Gabriel Sater), cairá no rio e será atacado pelos peixes.