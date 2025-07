Raquel irá mudar de vida após passagem de tempo em 'Vale tudo'

Raquel, personagem de Taís Araújo no remake de “Vale tudo”, vai ter sua vida transformada após uma passagem de tempo na novela. A cozinheira irá se tornar uma grande empresária no Rio de Janeiro.

Isso acontece após ela se tornar dona da Paladar, empresa que era de Laudelino (Herson Capri), em sociedade com Celina (Malu Galli) e Poliana (Matheus Nachtergaele). Com a mudança no guarda-roupa, Raquel vai continuar usando estampas, só que mais sofisticadas, conforme a figurinista do folhetim, Marie Salles. A Globo, aliás, já divulgou imagens de Raquel com seu novo visual.

Veja também Zoeira Vale Tudo: relembre como foi briga entre Raquel e Fátima na versão de 1988 Zoeira Novela 'A Viagem' vira filme; personagem Alexandre está confirmado na adaptação para o cinema

“Ela vai usar estampas pintadas a mão, por baixo dos blazers que vai passar a adotar ou com saias. Os vestidos virão com muita delicadeza, sempre com um cinto ou um lenço na cintura. A Raquel também vai usar acessórios marcantes e uma bolsa que leva para todo o canto”, disse Marie, ao Gshow.

O cabelo da mãe de Fátima (Bella Campos) também vai aparecer diferente. A mudança vai fazer parte de uma ação comercial para uma linha de produtos capilares.

A passagem de tempo em “Vale tudo” deve começar nesta sexta-feira (11).