Rafa Kalimann ganha declaração do namorado no palco do ‘Domingão do Huck’

Os participantes comprometidos do quadro Dança dos Famosos, do “Domingão do Huck”, ganharam declaração especial, devido ao Dia dos Namorados, celebrado nesta segunda-feira (12).

Rafa Kalimann foi uma delas. A ex-BBB e a influenciadora digital foi surpreendida com a homenagem do namorado, o empresário Antonio Bernardo Palhares, logo após a apresentação de foxtrote.

“Rafa, não tenho palavras para descrever a admiração que eu tenho por você. Como namorada, como brasileira, como ser humano…”, iniciou ele. “O coração que você tem certamente foi a parte me conquistou. É uma admiração diária”, concluiu.

Flagrada

Rafa e Antonio estão juntos desde março. No dia 12, ela foi flagrada pela primeira vez trocando beijos com o empresário, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Antonio é primo de Arthur Ferraz, marido da modelo e apresentadora Mariana Weickert, e é sócio de uma empresa de serviços químicos.

Em janeiro, Rafa confirmou o fim do relacionamento com o ator José Loreto, após seis meses de namoro.