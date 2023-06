Maíra Cardi ganha carro com mais de mil flores de Dia dos Namorados de Thiago Nigro

A ex-BBB e coach Maíra Cardi compartilhou com os seguidores que ganhou um carro do noivo, Thiago Nigro, de Dia dos Namorados. O veículo custa R$ 225 mil, segundo o Extra. Maíra também contou que o coach financeiro, conhecido na internet como Primo Rico, colocou mais de mil flores no porta-malas.

“Meu Deus, você não existe, meu amor. Olha o presente que ganhei ontem a noite de Dia dos Namorados”, iniciou a ex-BBB.

“Ontem, de repente, ele me deu um susto e disse: 'Precisamos conversar sério’. Isso me assustou bastante mesmo… Na sequência do susto, ele abriu a porta de casa e tinha um porta-malas lotado de flores. Eram mais de mil flores. Confesso que continuo em choque. E agora? Como superar esse presente de Dia dos Namorados? Impossível né? O carro é lindo”, concluiu Maíra.

Maíra e Thiago Nigro assumiram o namoro em março deste ano. Em abril, eles ficaram noivos durante uma viagem a Israel. Na ocasião, o coach financeiro comprou uma aliança de brilhantes no valor de R$ 228 mil.

Eles irão casar oficialmente em agosto, em um hotel fazenda no interior de São Paulo. Em recente entrevista ao PodCats, apresentado por Lucas Guimarães e Camila Loures, o casal revelou que servirá comida fit no casamento, mas que também haverá um cardápio “podrão”.