Quem matou Nice em 'Terra em Paixão'? Veja lista dos principais suspeitos

O clima em Nova Primavera anda tenso desde o assassinato de Nice (Alexandra Ritcher). Nos próximos capítulos da novela "Terra e Paixão", investigações da Polícia chegarão bem perto do nome por detrás do crime. Mas, até essa descoberta, o Diário do Nordeste fez uma lista com os principais suspeitos.

Principais suspeitos

Irene

A personagem de Glória Pires é umas das principais suspeitas de matar Nice. Em uma das cenas antes do acontecimento que marcou Nova Primavera, Irene aparece ameaçando a vida da amiga após receber mais uma chantagem da falsa religiosa.

Para quem perdeu os capítulos anteriores, Nice era um das poucas pessoas que sabiam do segredo de Irene sobre o sequestro de Agatha (Eliane Giardini).

Tadeu

Tadeu (Claúdio Gabriel) foi acusado por Enzo (Rafael Gualandi) de ter se livrado de Nice após ela cobrar dinheiro para manter o segredo sobre a infidelidade do empresário e seu fetiche secreto em Anely (Tata Werneck).

Gregório

O cúmplice da falsa religiosa surgirá também como possível assassino dela. Nos próximos capítulos, serão mostradas cenas do criminoso cobrando mais dinheiro da dona do bar para ficar calado sobre o atentado contra a mãe de Caio (Cauã Reymond). Após virar mira da polícia, ele acabará fugindo da cidade.

Berenice

Que Berenice (Thati Lopes) não gostava de Nice, isso ela sempre deixou bem claro. Mas, agora, Kelvin (Diego Martins), acusará a amante de Antônio (Tony Ramos) de ter matado a dona do bar para assumir o estabelecimento.

Ele dirá: “na hora que a gente encontrou o corpo da Nice, a Berê não estava aqui. Foi você quem matou a Nice, para ficar com o bar?”.

Sindey

Apesar de não ter nenhum motivo para matar Nice, o capanga já revelou ter o poder de cometer loucuras para conseguir uns trocados.