Quem ganhou a prova do Líder no BBB 25? Veja como foi 7ª disputa do reality

Vitória venceu a sétima Prova do Líder do Big Brother Brasil 25, sendo consagrado com os poderes da liderança do reality show, na noite desta quinta-feira (27). A dinâmica exigiu atenção e agilidade dos competidores.

Vilma e Maike foram os únicos que não participaram da disputa, já que foram vetados por Vinícius. O baiano participou do Quarto do Desafio, na manhã de quarta-feira (26), e conquistou o direito de barrar participantes da dinâmica, além de ganhar imunidade e ir direto para o VIP.

Além do direito de mandar alguém direto para o paredão no domingo (2), o participante garantiu R$ 10 mil, terá direito à Festa do Líder, montará o VIP da "casa mais vigiada do Brasil" e passará a semana no Quarto do Líder.

Legenda: Cada jogador tinha que caminhar em uma esteira, enquanto apertava um dos oitos botões disponíveis conforme a tela que fosse acionada Foto: Reprodução/TV Globo

Veja como foi a prova

Cada jogador tinha que caminhar em uma esteira, enquanto apertava um dos oitos botões disponíveis conforme o respectivo celular gigante que tinha a tela acionada.

A cada acionamento correto, o competidor ganhava os pontos correspondentes ao valor apresentado na tela do aparelho.

Vencia a prova quem acumulasse mais pontos ao final de todas as rodadas.

Legenda: Dinâmica exigiu atenção e agilidade dos participantes Foto: Reprodução/TV Globo

VEJA PONTUAÇÃO DE CADA PARTICIPANTE

Vitória - 862.000 pontos João Gabriel - 860.000 pontos João Pedro - 840.000 pontos Vinícius - 828.000 pontos Daniele - 810.000 pontos Thamiris - 804.000 pontos Diego - 770.000 pontos Camilla - 768.000 pontos Aline - 744.000 pontos Gracyanne - 722.000 pontos Renata - 710.000 pontos Eva - 604.000 pontos Joselma - 552.000 pontos Guilherme - 364.000 pontos

