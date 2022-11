Quem ganhou a prova do fazendeiro hoje? Veja como foi a dinâmica desta quarta-feira (9)

Babi ganhou a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (9), em 'A Fazenda 14', e se livrou da Roça da semana. Deborah Albuquerque e Ruivinha de Marte perderam a disputa e estão na oitava berlinda do programa, ao lado de Alex Gallete e Moranguinho.

A dinâmica desta semana é diferente, com dois peões eliminados na quinta-feira (10). A roça começou a ser formada na noite de terça-feira (8), com cinco peões indicados. Alex e Moranguinho foram vetados da Prova do Fazendeiro, que salvou Babi da berlinda, e já haviam garantido o lugar na berlinda.

A prova exigiu atenção sensorial e rapidez das peoas. A cada rodada, quem concluísse primeiro ganhava mais pontos.

Em algumas etapas, era necessário formar palavras a partir de informações passadas por sons, imagens e objetos. Já em outro momento, elas precisavam fazer gols em pequenas traves.

A eliminação de dois peões, entre Alex, Deborah, Moranguinho ou Ruivinha de Marte, ocorre no programa de quinta-feira (10).

Como foi formada a roça?

A fazendeira Bia Miranda começou a formação da roça indicando Bárbara Borges direto para a roça. "Acho ela extremamente ignorante, preconceituosa, se acha melhor que qualquer pessoa aqui de A Fazenda", justificou Miranda.

Moranguinho foi a mais votada da casa, após ser escolhida por sete peões. Ela ganhou o poder de puxar alguém da baia para a roça e escolheu Ruivinha de Marte.

Ocupando o quarto banquinho, Alex Gallete parou na berlinda após sobrar no resta um. Na tradicional dinâmica, o participante que ficar por último vai para a roça. Ele teve o direito de vetar um oponente da Prova do Fazendeiro e escolheu Moranguinho.

Por fim, Pétala indicou Deborah Albuquerque para a berlinda. Deborah também precisou vetar alguém da Prova do Fazendeiro e escolheu tirar Alex da disputa.