Quem ganhou a 'Batalha do Lip Sync'? Saiba o que aconteceu no Domingão deste domingo (16)

A "Batalha do Lip Sync", quadro do programa "Domingão com Huck", da TV Globo, teve um duelo entre os cantores Wanessa Camargo e Belutti (da dupla com Marcos) neste domingo (16).

Quem ganhou a disputa foi o sertanejo Belutti, que dublou o mexicano Luis Miguel e britânico Freddie Mercury, vocalista do grupo Queen.

O artista ganhou aplausos da plateia ao combinar clássicos de Freddie Mercury no palco: "I Want To Break Free" e "Will We Rock". Ele chegou a ficar sem camisa em meio ao público. Assista:

No primeiro duelo, Belluti cantou "La Barca" como Luis Miguel, de quem confessou ser fã.

Já Wanessa dublou o rapper americano Eminem, na primeira etapa, e a paraense Joelma, na segunda. Ela agitou a plateia ao trazer “A lua me traiu” e surgir dentro de uma simulação do satélite natural. Veja:

Assista ao anúncio do vencedor:

O sertanejo comentou a vitória no palco. “Quero agradecer primeiramente a Deus, que capacita sempre a gente. Toda honra e glória à minha saúde, família, ao meu parceiro. Agradecer ao Luciano e à produção por ter me convidado para esse desafio, para eu me desafiar e mostrar para as pessoas do que o artista é capaz. A gente não é somente de um segmento”.