Quem foi o primeiro eliminado do MasterChef Brasil? Veja como foi a estreia da nova temporada

No episódio de estreia da nova temporada do MasterChef Brasil, exibido nessa terça-feira (27), na Band TV, o empresário Salomar foi o primeiro eliminado da 12ª edição do programa.

O cozinheiro não conseguiu cumprir o principal requisito da prova eliminatória, que exigia um prato com três texturas diferentes, e acabou deixando a competição.

DINÂMICA DA PROVA

Antes da eliminação, os participantes enfrentaram uma dinâmica de duelos, em que cozinhavam com categorias populares de mercado. Quem apresentava o melhor prato na comparação direta com o oponente conquistava vaga no mezanino.

Entre os que se salvaram da eliminação estavam Felipe M., Felipe B., Guilherme, Vitória, Fernanda, Daniela, Naiara e Lucas. Daniela ainda garantiu o primeiro pin da temporada ao impressionar os jurados com uma pera ao vinho.

Na prova, os competidores tiveram uma aula técnica com a chef Helena Rizzo, que apresentou o conceito de pratos com múltiplas texturas. O objetivo era reproduzir um preparo autoral, aplicando pelo menos três texturas distintas no prato. Os menos votados nos duelos iniciais participaram da prova com uma desvantagem: Ricard e Teresa tiveram cinco minutos a menos de tempo de cozinha.

Glória se destacou na prova com diferentes preparos de berinjela e levou um pin. Teresa e Taynan também foram elogiadas pelos jurados. Já Salomar, que não entregou a diversidade de texturas exigida, foi escolhido para deixar a competição.

SALOMAR ELIMINADO

Em entrevista ao site da Band TV, o eliminado avaliou com serenidade sua participação. “Aqui não depende só da culinária. Envolve psicologia, pressão, estratégia. Vim muito desprovido de algumas coisas por estar curtindo demais”, refletiu.

Comparando sua passagem pelo reality a uma visita a um parque de diversões, ele afirma que se empolgou tanto que não conseguiu aproveitar como deveria. O ex-participante também revelou que, com a saída do programa, espera abraçar novas oportunidades na gastronomia.