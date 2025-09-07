Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (07/09)?
Em edição dedicada ao forró, competição entrou em fase classificatória; entenda
A Dança dos Famosos 2025 entrou em nova fase da competição neste domingo (7). A partir de agora, a dinâmica será classificatória, com os competidores acumulando pontos a cada edição.
Os 14 famosos que seguem na disputa do quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo, foram divididos em dois grupos, que irão se revezar semanalmente nas apresentações.
No programa deste dia 7, Allan Souza Lima, Álvaro, Luan Pereira, Lucas Leto, Manu Bathidão, Nicole Bahls e Wanessa dançaram forró.
Entenda a nova dinâmica da Dança dos Famosos 2025
Por conta do novo formato, nenhum participante foi eliminado do quadro. A próxima eliminação irá ocorrer quando a rodada classificatória for finalizada. As quatro duplas com menos pontos entre as sete do primeiro grupo deixarão a competição.
No entanto, está prevista ainda uma fase especial de repescagem para os famosos eliminados neste momento.
Após os resultados desta primeira semana classificatória, o ator Allan Souza Lima e a cantora Manu Bahtidão estão empatados em primeiro lugar.
Confira o ranking após a edição deste domingo, 7 de setembro:
- Allan Souza Lima e Gabe Cardoso - 55,6
- Manu Bahtidão e Heron Leal - 55,6
- Nicole Bahls e Fernando Perrotti - 55,3
- Lucas Leto e Mayara Araújo - 55,2
- Wanessa Camargo e Diego Basílio - 54,8
- Álvaro e Mariana Torres - 54,2
- Luan Pereira e Mariana Fernandes - 53,9
Como foi a apresentação da Dança dos Famosos
Os sete famosos da primeira chave se apresentaram com os respectivos professores ao som do forró.
O sertanejo Luan Pereira foi o primeiro da fase individual. Com a professora Mariana Fernandes, performou "Ponto Final", da banda Limão com Mel.
Luan Pereira e Mariana Fernandes arrasando com o sucesso "Ponto Final" de Limão com Mel na #DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/QPr5QBvYfD— TV Globo 📺 (@tvglobo) September 7, 2025
O influenciador Álvaro e a professora Mariana Torres foram a segunda dupla a se apresentar. Os dois dançaram uma versão de "Pra Sempre", também do Limão com Mel, cantada por João Gomes.
Tem forró no palco da #DançaDosFamosos 🎶 Álvaro e Mariana Torres arrasaram dançando “Pra Sempre”, o hit eterno do Limão com Mel ✨ pic.twitter.com/d8hS2tHkZy— TV Globo 📺 (@tvglobo) September 7, 2025
A terceira dupla foi composta pela modelo e apresentadora Nicole Bahls e o professor Fernando Perrotti, dançando com "Como Vou Deixar Você", da banda Calcinha Preta.
Nicole Bahls e Fernando Perrotti levantaram a plateia dançando “Como Vou Deixar Você”, clássico da banda Calcinha Preta, na #DançaDosFamosos 💃 pic.twitter.com/BHydL3ARL9— TV Globo 📺 (@tvglobo) September 7, 2025
A cantora Manu Bahtidão e o professor Heron Leal dançaram "Cobertor", mais um grande sucesso da banda Calcinha Preta.
Forrozão de respeito! Manu Bahtidão e Heron Leal dançaram “Cobertor” da banda Calcinha Preta 🎶 #DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/QorWOFsHXR— TV Globo 📺 (@tvglobo) September 7, 2025
A quinta dupla, formada pelo ator Lucas Leto e a professora Mayara Araújo, se apresentou ao som de "Me Usa", da banda Magníficos.
Lucas Leto e Mayara Araújo arrasaram dançando “Me Usa”, clássico do forró da banda Magníficos 💃🎶 #DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/opx6SWTVlR— TV Globo 📺 (@tvglobo) September 7, 2025
O ator Allan Souza Lima performou ao som de "Hoje À Noite", da banda Calcinha Preta, com a professora Gabe Cardoso.
Clássico que emociona! Allan Souza Lima e Gabe Cardoso trouxeram toda a energia de “Hoje à Noite” da banda Calcinha Preta ✨🖤 #DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/szqKAMzX6L— TV Globo 📺 (@tvglobo) September 7, 2025
Fechando as apresentações, a cantora Wanessa e o professor Diego Basilio dançaram com "Um Sonho de Amor", da banda Limão com Mel em versão com Wesley Safadão.
Emoção e forró no palco! Wanessa Camargo e Diego Basilio arrasaram com "Um Sonho de Amor" da banda Limão com Mel 🎵 #DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/kF1kk8NFJd— TV Globo 📺 (@tvglobo) September 7, 2025