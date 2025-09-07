Diário do Nordeste
Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (07/09)?

Em edição dedicada ao forró, competição entrou em fase classificatória; entenda

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Confira detalhes da dinâmica da Dança dos Famosos 2025
Legenda: Confira detalhes da dinâmica da Dança dos Famosos 2025
Foto: TV Globo / Reprodução

A Dança dos Famosos 2025 entrou em nova fase da competição neste domingo (7). A partir de agora, a dinâmica será classificatória, com os competidores acumulando pontos a cada edição.

Os 14 famosos que seguem na disputa do quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo, foram divididos em dois grupos, que irão se revezar semanalmente nas apresentações.

No programa deste dia 7, Allan Souza Lima, Álvaro, Luan Pereira, Lucas Leto, Manu Bathidão, Nicole Bahls e Wanessa dançaram forró.

Entenda a nova dinâmica da Dança dos Famosos 2025

Por conta do novo formato, nenhum participante foi eliminado do quadro. A próxima eliminação irá ocorrer quando a rodada classificatória for finalizada. As quatro duplas com menos pontos entre as sete do primeiro grupo deixarão a competição.

No entanto, está prevista ainda uma fase especial de repescagem para os famosos eliminados neste momento.

Após os resultados desta primeira semana classificatória, o ator Allan Souza Lima e a cantora Manu Bahtidão estão empatados em primeiro lugar.

Confira o ranking após a edição deste domingo, 7 de setembro:

  1. Allan Souza Lima e Gabe Cardoso - 55,6
  2. Manu Bahtidão e Heron Leal - 55,6
  3. Nicole Bahls e Fernando Perrotti - 55,3
  4. Lucas Leto e Mayara Araújo - 55,2
  5. Wanessa Camargo e Diego Basílio - 54,8
  6. Álvaro e Mariana Torres - 54,2
  7. Luan Pereira e Mariana Fernandes - 53,9

Como foi a apresentação da Dança dos Famosos

Os sete famosos da primeira chave se apresentaram com os respectivos professores ao som do forró

O sertanejo Luan Pereira foi o primeiro da fase individual. Com a professora Mariana Fernandes, performou "Ponto Final", da banda Limão com Mel.

O influenciador Álvaro e a professora Mariana Torres foram a segunda dupla a se apresentar. Os dois dançaram uma versão de "Pra Sempre", também do Limão com Mel, cantada por João Gomes.

A terceira dupla foi composta pela modelo e apresentadora Nicole Bahls e o professor Fernando Perrotti, dançando com "Como Vou Deixar Você", da banda Calcinha Preta.

A cantora Manu Bahtidão e o professor Heron Leal dançaram "Cobertor", mais um grande sucesso da banda Calcinha Preta.

A quinta dupla, formada pelo ator Lucas Leto e a professora Mayara Araújo, se apresentou ao som de "Me Usa", da banda Magníficos.

O ator Allan Souza Lima performou ao som de "Hoje À Noite", da banda Calcinha Preta, com a professora Gabe Cardoso.

Fechando as apresentações, a cantora Wanessa e o professor Diego Basilio dançaram com "Um Sonho de Amor", da banda Limão com Mel em versão com Wesley Safadão.

