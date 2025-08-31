Diário do Nordeste
Que horas começa o Globo Rural neste domingo (31/08)?

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto dos apresentadores do Globo Rural, Nélson Araújo e Helen Martins
Legenda: O programa é apresentado por Nélson Araújo e Helen Martins
Foto: Reprodução

Mais uma edição do "Globo Rural" vai ao ar neste domingo (231), na TV Globo. Apresentado por Nélson Araújo e Helen Martins, o programa começa às 7h35, após o "Auto Esporte".

As notícias sobre a vida no campo e o agronegócio serão destaques nas reportagens especiais da atração de todos os domingos.

A produção aborda assuntos como a criação de animais, o andamento das safras, as cotações do mercado, entre outros que foram destaques na semana.

Que horas começa o Globo Rural hoje (31)?

O "Globo Rural" começa a partir das 7h35 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 8h45.

