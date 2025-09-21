Diário do Nordeste
Que horas começa o Globo Rural neste domingo (21/09)?

Programa será exibido após o 'Auto Esporte'

Escrito por
Redação
Zoeira
Imagem mostra os apresentadores do Globo Rural: Nélson Araújo e Helen Martins
Legenda: O programa apresenta reportagens completas do mundo do campo
Foto: Divulgação / Globo

Mais uma edição do "Globo Rural" vai ao ar neste domingo (21), na TV Globo. Apresentado por Nélson Araújo e Helen Martins, o programa começa às 8h30, após o "Auto Esporte".

As notícias sobre a vida no campo e o agronegócio serão destaques nas reportagens especiais da atração de todos os domingos.

A produção aborda assuntos como a criação de animais, o andamento das safras, as cotações do mercado, entre outros que foram destaques na semana.

Que horas começa o Globo Rural hoje (21)?

O "Globo Rural" começa a partir das 8h30 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 10h05.

