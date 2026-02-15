Diário do Nordeste
Que horas começa o BBB 26 hoje (15/02)?

O programa começará mais cedo devido à programação de Carnaval na TV Globo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Logo do BBB.
Legenda: O BBB 26 começará após o "Domingão com Huck".
Foto: Divulgação.

O Big Brother Brasil 26 começa bem mais cedo do que de costume neste domingo (15). Devido à programação do "Carnaval Globeleza", na TV Globo, o reality show terá início às 19h50, logo após o "Domingão com Huck".

Normalmente, aos domingos, o BBB começa mais tarde, após o "Fantástico", e se estende até a madrugada.

O que terá no BBB hoje?

Neste domingo, o elenco do BBB 26 montará o quinto Paredão da temporada. Até o momento, três brothers já estão emparedados: Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto se colocaram na berlinda na última sexta-feira (13) por não entrarem em consenso para emparedar outro participante.

Pela mesma dinâmica, chamada "Bloco do Paredão", Cowboy não poderá votar e Milena estará imune.

Quando anunciou o cronograma da semana, o apresentador Tadeu Schmidt antecipou que o Paredão será triplo e "especial", mas não deu outros detalhes. 

