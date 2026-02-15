Que horas começa o BBB 26 hoje (15/02)?
O programa começará mais cedo devido à programação de Carnaval na TV Globo.
O Big Brother Brasil 26 começa bem mais cedo do que de costume neste domingo (15). Devido à programação do "Carnaval Globeleza", na TV Globo, o reality show terá início às 19h50, logo após o "Domingão com Huck".
Normalmente, aos domingos, o BBB começa mais tarde, após o "Fantástico", e se estende até a madrugada.
O que terá no BBB hoje?
Neste domingo, o elenco do BBB 26 montará o quinto Paredão da temporada. Até o momento, três brothers já estão emparedados: Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto se colocaram na berlinda na última sexta-feira (13) por não entrarem em consenso para emparedar outro participante.
Pela mesma dinâmica, chamada "Bloco do Paredão", Cowboy não poderá votar e Milena estará imune.
Quando anunciou o cronograma da semana, o apresentador Tadeu Schmidt antecipou que o Paredão será triplo e "especial", mas não deu outros detalhes.