Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (8)

A novela 'História de Amor' desta terça-feira (8) vai ao ar às 14:50, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Carlos e Helena ficam presos no elevador do prédio dela.

Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira

Carlos e Helena ficam presos no elevador do prédio dela. Os dois se beijam. Carlos convida Sheila par almoçar na casa de Zuleika. Paula fica furiosa. Joyce desce as escadas correndo para receber Bruno, e cai nos últimos degraus. Joyce sente dores fortes. A bolsa dela estoura. Na casa de Zuleika, todos ficam constrangidos com a presença de Sheila.

Bruno ajuda a levar Joyce ao hospital. Caio fica sabendo do ocorrido e corre para o hospital. Ao chegar no local, fica irritado por encontrar Bruno. Sheila debocha de Paula porque Carlos ficou com Helena na véspera de Natal. Joyce é operada. Caio não consegue conter as lágrimas. Helena o consola.

Carlos interrompe a discussão entre Paula e Sheila. Paula pressiona Carlos a decidir com qual mulher quer ficar. Ele sai, deixando-a sozinha e furiosa. Nasce a filha de Joyce. Caio abraça Helena emocionado. Bruno cumprimenta Caio pelo nascimento de Alice. Daniel avisa que o bebê terá que ficar numa incubadora e que o quadro é muito grave.

Carlos pede desculpas a Sheila pela postura de Paula. Marta e Xavier vão até a casa de Assunção contar sobre o nascimento da Alice. Helena vai ver a neta na incubadora, Assunção chega na hora.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:50, na Rede Globo.