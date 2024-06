Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (7)

A novela 'Familia é Tudo' desta sexta-feira (7) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Vênus rasga o documento e convence os irmãos a continuarem com a missão.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta sexta-feira

Vênus rasga o documento e convence os irmãos a continuarem com a missão. Paulina se desespera por não conseguir falar com Patty. Enéas ajuda Nicole a preparar uma surpresa para Plutão. Marieta aprova o visual de Leda para sair com Bráulio. Tom percebe a mentira de Patty ao falar com Caio sobre o que lhe aconteceu.

Andrômeda e Electra não conseguem convencer Vênus a falar com Tom. Patty decide pedir mais dinheiro para Paulina. Chicão entrega para Lupita um agrado de Júpiter como se fosse de Guto. Plutão se emociona com a surpresa de Nicole. Bráulio leva Leda para uma festa em um lugar alternativo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.