Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (10)

A novela 'Familia é Tudo' desta segunda-feira (10) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Paulina se desespera diante da chantagem de Patty.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta segunda-feira

Paulina se desespera diante da chantagem de Patty. Tom consegue falar com Vênus. Ramón vê Paulina portando dólares e fica intrigado. Jéssica tem uma ideia para separar Luca de Electra. Júpiter revela a Guto que mentiu para Lupita. Netuno/Léo ajuda Vênus a alugar um foodtruck.

Ramón comenta com Tom que viu Paulina com os dólares. Hans se impressiona com o plano de Jéssica. Vênus se lembra de que foi Brenda quem a incentivou a fazer a surpresa para Tom, e decide contar para o noivo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.