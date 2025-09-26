Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (26)
Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A novela 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira (26) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'.
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira
Candinho diz a Zulma que seu coração pertence a Dita. Estela garante a Dita que falará com Dirce sobre a entrada de Joaquim na escola. Sônia comenta com Francine que Lauro é diferente dos outros homens. Tamires beija Celso, que decide lutar por seu amor por Estela.
Zé dos Porcos e Maria Divina constatam que Medeia roubou a esmeralda, e conseguem resgatar a pedra. Celso procura Estela, que sente o perfume de Tamires no ex-namorado. Zulma beija Candinho, e Dita flagra os dois.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.