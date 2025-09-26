Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (26)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira (26) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Candinho diz a Zulma que seu coração pertence a Dita.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira

Candinho diz a Zulma que seu coração pertence a Dita. Estela garante a Dita que falará com Dirce sobre a entrada de Joaquim na escola. Sônia comenta com Francine que Lauro é diferente dos outros homens. Tamires beija Celso, que decide lutar por seu amor por Estela.

Zé dos Porcos e Maria Divina constatam que Medeia roubou a esmeralda, e conseguem resgatar a pedra. Celso procura Estela, que sente o perfume de Tamires no ex-namorado. Zulma beija Candinho, e Dita flagra os dois.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.