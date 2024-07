Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

A novela 'Cheias de Charme' desta terça-feira (9) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Samuel convence Gilson a lhe dar aulas de surfe.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta terça-feira

Samuel convence Gilson a lhe dar aulas de surfe. Socorro critica a família de Penha. Niltinho se insinua para Isadora. Liara acerta sua viagem com Rodinei para Berlim. Penha decide voltar para o Rio de Janeiro e Rosário se chateia. Sandro encontra Walmir na cadeia.

Lygia questiona Alana sobre o paradeiro do filho. Samuel fica encantado com os ensinamentos de Gilson. Socorro avisa a Chayene que Sandro foi preso, e ela manda Laércio contar a notícia para Eloy. Tom descobre que o DVD do show das Empreguetes foi pirateado. Lygia pensa em ir atrás de Samuel.

Sandro confessa a Elano que pegou o DVD das Empreguetes para Walmir. Sidney e Inácio conseguem quitar a dívida do bufê. Cida chega de viagem e Sônia repreende Isadora por discutir com ela. Naldo pede para Kleiton deixar Epifânia ficar em sua casa. Sônia tenta se entender com Cida.

Gilson descobre a mentira de Samuel. Conrado arruma um emprego como vendedor de uma loja de sapatos. Tom se declara e beija Rosário. Penha descobre que Sandro roubou o DVD das Empreguetes para falsificá-lo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.