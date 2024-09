Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (25)

A novela 'Cabocla' desta quarta-feira (25) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Justino fica furioso ao saber que as crianças só voltaram para a escola por causa de Boanerges.

Resumo completo de 'Cabocla' desta quarta-feira

Justino fica furioso ao saber que as crianças só voltaram para a escola por causa de Boanerges. Boanerges manda que Neco se afaste de Belinha, mas ele afirma que a ama. Todos ficam impressionados com a coragem de Neco. Boanerges insiste que Belinha está comprometida com outro homem.

Belinha garante que ama Neco. Zuca faz jogo de dedução com Luís. Boanerges avisa a Belinha que ela vai se casar com o filho de Macário, o que a deixa desesperada. Pequetita fica chateada com a falta de notícias de Luís, mas Joaquim garante que ele vai lhe escrever.

Xexéu aconselha Justino a contratar um advogado. Mariquinha repreende Neco por ter enfrentado Boanerges. Xexéu tenta descobrir se Luís tem experiência como advogado. Emerenciana estranha o interesse dele e desconfia. Bina tem um mau pressentimento em relação a Zuca.

Zuca fica preocupada, quando Luís fica tempo demais no sol e começa a passar mal.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.