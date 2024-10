Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (29)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (29) vai ao ar às 17:05, após 'A Guerra dos Sexos'. Nesse capítulo, Vera fala para Raul que pagará as dívidas de Rafael com seu dinheiro, para que Felipe não precise vender o roseiral.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Vera fala para Raul que pagará as dívidas de Rafael com seu dinheiro, para que Felipe não precise vender o roseiral. Raul fica furioso, mas disfarça. Rafael melhora cada vez mais. Cristina consegue a ordem judicial para tirar Rafael da casa de Bernardo e leva o delegado até lá. O advogado de Vera fala para Raul que quer chamar um contador para examinar as dívidas. Raul finge concordar, mas fica preocupado, pois teme que o contador descubra que criou algumas dívidas. Rafael diz ao delegado que não quer sair de onde está e garante a Cristina que vai colocá-la na cadeia por tudo o que ela fez.

Débora fala para Cristina que precisam sair da casa de Rafael e fingir terem aceitado a derrota. Vera descobre que está com um sério problema no cérebro e não sabe se vai viver muitos anos ou poucos dias. Julian diz a Vera que ela precisa aproveitar a vida. Eduardo garante a Alexandra que esqueceu Vera. Osvaldo percebe que mais dinheiro sumiu. Débora pede para Ermelino convencer Rafael a dar uma pequena pensão para Cristina. Cristina e Débora saem da casa e Rafael volta. Débora e Cristina pedem abrigo a Agnes, que se recusa a deixá-las morar com ela.

Débora fala para Agnes que também tem direitos à casa e se recusa a ir embora. Rafael garante a Serena que aprendeu a amá-la por quem ela é e pede para ela se mudar imediatamente para sua casa, em vez de esperar que seu divórcio saia. Serena concorda e diz a Rafael que, no dia seguinte, eles se casarão. Adelaide explica a Débora que passou seus bens para o nome de Serena, mas deixou um apartamento para ela. Débora e Cristina concordam em ir embora, mas garantem que ainda vão se vingar. Adelaide passa mal após a discussão e Eduardo avisa que ela precisa de repouso.

Ivan pede para morar no apartamento, mas Débora não permite. Osvaldo acusa Terê pelo sumiço do dinheiro, mas Hélio diz que estava com ele o tempo todo. Madalena, ao perceber que Raul está querendo enganá-la, decide inverter a situação. Vitório descobre que Baltazar não sabe cozinhar e decide provar que ele é uma fraude. Serena e Rafael anunciam que vão se casar no dia seguinte. Débora pega a poção venenosa com a bruxa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.