Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (24)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (24) Nesse capítulo, Hélio pergunta a Dalila por que tem recebido visitas de Cristina, mas ela se recusa a responder.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Hélio pergunta a Dalila por que tem recebido visitas de Cristina, mas ela se recusa a responder. Roberval pergunta a Hélio por que discutiu com Dalila. Rafael fala para Cristina que não quer ter um filho com ela. Cristina finge desapontamento, sai correndo e no caminho comunica à mãe que vai fingir uma crise para deixar Rafael culpado. Débora interrompe conversa de Eurico e Zulmira e depois aconselha Cristina a chantagear Rafael. Rafael diz a Cristina que um filho não deve salvar um casamento. Ela insiste que ele cumpra o que prometeu e chora. Rafael vai consolá-la e eles acabam se beijando. Cristina seduz Rafael, que corresponde aos seus beijos. Débora comemora: nada como lágrimas para seduzir um homem! Um vento estranho apavora Alexandra e Nair.

Ciro avisa Eduardo que o laudo sobre a morte de Guto vai sair. Cristina leva Rafael para a cama. Eduardo vai até a casa de Rafael e comenta com Débora que o laudo ficou pronto. Rafael ouve e vai conversar com Eduardo, abandonando Cristina. Eduardo diz ter algo a falar sobre a gravidez de Cristina. Débora diz a Cristina que elas precisam dar um jeito de fazer com que Rafael perca a confiança em Eduardo. Crispim tenta se desculpar com Kátia por tê-la beijado. Ela perdoa mas afirma que não vai se casar com ele. Helio não conta a Roberval o assunto que conversara com Dalila, mas diz que ele muito melhor que a irmã. Roberval insiste e Serena explica que Dalila talvez tenha cometido um erro. Roberval garante a Serena que fará Dalila consertar o que fez.

Olívia se veste para agradar Vitório. Felipe diz a Mirella que ainda a ama. Mirella sorri e Felipe se aproxima para beijá-la. Terezinha avisa Jorge que Raul quer conversar com ele. Vitório pergunta do que se trata e Jorge desconversa. Roberval pergunta a Dalila se ela fez alguma coisa de errado. Mirella impede que Felipe se aproxime dela. Olívia manda Felipe afastar-se de Mirella. Hélio suspeita que Dalila tenha alguma relação com a mentira de Cristina. Dalila garante a Roberval que pode confiar nela. Sabina pressente que algo vai acontecer com Alexandra e convence Julian a procurá-la. Alexandra é dominada pelo espírito mau. Olívia avisa os empregados que só poderá pagar metade do salário. Raul adia outro encontro com Madalena.

Olívia diz que não quer perder Vitório. Kátia procura ovos para fazer os doces do noivado como Mirna mandou. Eduardo lê o laudo e descobre que nenhuma substância foi encontrada no corpo de Guto. Ciro comenta com Rafael que há substâncias que não são detectáveis e que podem causar mortes e alucinações. Rafael lembra da noite em que viu Serena no lugar de Cristina e fica assustado. Cristina lamenta ter sido interrompida quando estava com Rafael, mas comenta que ele não consegue resistir quando se aproxima dele. Eduardo chama Rafael para uma conversa séria.

