Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (11)

A novela 'A Viagem' desta sexta-feira (11) vai ao ar às 17:05, após 'Percy Jackson e o Mar de Monstros'. Nesse capítulo, Ismael convida Regina para tomar um drinque.

Resumo completo de 'A Viagem' desta sexta-feira

Ismael convida Regina para tomar um drinque. Téo descobre que Lisa é a cabeleireira de sua mãe e vai ao encontro dela. Téo diz a Lisa que tem pensado muito nela. Otávio compra um perfume para Diná. Guiomar repele Raul. Diná diz a Estela que vai procurar Téo. Lisa e Téo saem para jantar. Ele fala que tem uma filha, mas não revela que é casado. Tato vai a uma revendedora e compra, sem saber, a moto de Alexandre. Diná diz à mãe que vai à locadora, mas Maroca a proíbe. Ismael e Regina saem juntos e ela fala mal de Estela. Mauro insiste para que Lisa vá a casa dele. Alberto e Estela fazem as pazes. Otávio tem uma visão com Diná, em que eles se beijam com paixão. Guiomar, em seu estado normal, diz a Raul que estão acontecendo coisas estranhas e que é preciso benzer a casa.

Diná vai ao escritório de Téo. Téo diz a Diná que está interessado em alguém, e que não gosta mais dela Téo diz a Diná que está interessado em outra pessoa. Diná se humilha, mas Téo diz que não volta. Lisa conta a Carmem que vai ao apartamento de Mauro. Téo acaba confessando a Diná que está interessado em alguém, e que não gosta mais dela. Lisa vai até a locadora entender porque Carmem não gosta de Mauro. Mascarado mostra, com gestos, a Carmem que seus pais morreram num desastre aéreo. Carmem diz ao Mascarado que eles serão amigos para sempre. Diante das palavras de Téo que não a ama mais e que está apaixonado por outra mulher, Diná diz a ele que nunca mais irá procura-lo. Cininha marca uma reunião com todos os homens da pensão para descobrir quem é o pai do filho de Sofia.

Diná diz a Estela que vai se vingar de Ismael. Na reunião, Sofia se mantém calada. Carmem conta a Lisa o que Mauro fez com ela. Guiomar sente a presença de Alexandre e pede à filha que durma com ela. Ismael empurra Diná que cai, bate com a cabeça e desmaia. Raul resolve dormir na sala para Andrezza dormir com a mãe. Fátima diz a Cininha que o pai do filho de Sofia deve ser Zeca. Bia informa a Diná o endereço de Ismael em Itatiaia. Carmem se mostra bonita para Diná e ela a despede, achando que é a amante de Téo. Otávio vai com os filhos para Itatiaia. Guiomar e Raul discutem. Diná vai à casa do cunhado em Itatiaia. Regina conta a Estela que conheceu Ismael. Diná discute com o cunhado. Estela descobre que ela foi atrás de Ismael.

Estela pede a Tibério que a leve a Itatiaia. Ismael bate em Diná, ela cai e bate com a cabeça em uma pedra e desmaia. Otávio chega e a leva para o hospital. Tato e Dudu ficam com raiva da assistência que o pai dá a Diná. O carro de Tibério enguiça na estrada. Otávio leva Diná para sua casa, o que deixa Tato e Dudu irritados. Alberto diz a Bia que não pretende desistir de Estela. Tibério deixa Estela no carro e vai comprar gasolina. Ela espera um pouco e acaba pegando uma carona para Itatiaia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.