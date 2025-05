Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (29)

A novela 'A Viagem' desta quinta-feira (29) vai ao ar às 17:20, após 'Eu Só Posso Imaginar'. Nesse capítulo, Alberto entrega a fotografia de Diná a Otávio.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quinta-feira

Alberto entrega a fotografia de Diná a Otávio. Ele conversa com o médico sobre a sensação de já conhecê-la. Lisa apresenta Fátima para Cininha. Mauro espera Lisa no trabalho. Téo percebe o interesse de Mauro por Lisa. Raul e Andrezza vão a um restaurante e encontram Diná e Téo. Otávio tem uma visão do passado. Diná dança com Téo. Estela se preocupa com a demora de Bia. Tibério a acalma e ela o convida para tomar um café em sua casa. Andrezza e Diná discutem novamente. Estela pensa em Alberto. Ela resolve ir atrás de Bia, e Tibério a acompanha.

Bia aparece. Estela conta para Bia a verdade sobre seu pai. Otávio olha a foto de Diná, tentando se lembrar de onde a conhece. Diná pergunta a Téo se ele se casou com ela por causa da filha. Em frente à loja de Diná, Téo se apresenta a Otávio. Otávio entra no estabelecimento e pede ajuda a Diná na escolha de um presente. Mauro liga para Lisa. Téo ouve a conversa e desaprova. Diná, irritada, quebra um objeto no balcão. Otávio tem uma visão do passado, em que ela faz o mesmo gesto. Diná flagra Téo e os amigos na farra.

Otávio fica intrigado com a situação. Diná sente uma estranha dor de cabeça e sai mais cedo da locadora. Lisa recebe nova intimação e pede para Carmem ir com ela à delegacia. O mascarado aparece. Tibério conversa com seu protetor e diz para Lisa e Carmem que o mascarado não é mudo. Alberto desconfia do interesse de Otávio por Diná. Otávio assume para Alberto que Diná mexe com ele. Diná flagra Téo e amigos na farra. Alberto critica Mauro por ter convidado três moças para jantar com eles. Estela e Maroca esperam Diná voltar com Téo.

Eles chegam em casa e discutem por causa do flagrante. Depois da briga, Téo sai batendo a porta. Ele leva Estela em casa e diz que está decidido a se separar. Zeca é roubado, mas Bárbara consegue recuperar a carteira. Téo vai para a casa de Josefa. Téo e Diná fazem as pazes. Otávio relata a Alberto o que aconteceu na locadora. Lisa visita Alexandre. Diná quase atropela Otávio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:20, na Rede Globo.