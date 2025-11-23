A edição comemorativa de 20 anos da “Dança dos Famosos” começa às 19h35, na segunda parte do “Domingão com Huck”, logo depois do Futebol 2025 na TV Globo.

Os participantes que continuam na disputa da Dança dos Famosos são:

Álvaro

David Junior

Manu Bahtidão

Silvero Pereira

Wanessa Camargo

A última dupla eliminada foi Richarlyson e Monique Santos, em 16 de novembro de 2025.

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (23)?

A Dança dos Famosos é um dos quadros do Domingão com Huck, que começa às 19h35, na TV Globo.