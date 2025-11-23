Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (23)?
Quadro faz parte do Domingão com Huck.
A edição comemorativa de 20 anos da “Dança dos Famosos” começa às 19h35, na segunda parte do “Domingão com Huck”, logo depois do Futebol 2025 na TV Globo.
Os participantes que continuam na disputa da Dança dos Famosos são:
- Álvaro
- David Junior
- Manu Bahtidão
- Silvero Pereira
- Wanessa Camargo
A última dupla eliminada foi Richarlyson e Monique Santos, em 16 de novembro de 2025.
