Michelle Loreto deixa a Globo após 20 anos na emissora

A jornalista Michelle Loreto pediu demissão da Globo nesta sexta-feira (21), encerrando uma trajetória iniciada em 2005. Conhecida por apresentar o quadro Bem-Estar em programas de entretenimento da emissora, a empresa havia anunciado na semana passada que ela se tornaria repórter de variedades, mudança que a levou a optar por sua saída.

Em seu perfil no Instagram, Michelle se despediu com uma mensagem emocionada. “Sigo com o coração grato por todas as oportunidades que eu tive, tudo que fiz e tanta gente bacana que eu conheci. Saio com o coração leve para seguir uma nova jornada na minha carreira”, escreveu. Ela completou dizendo: “Chegou a hora de abrir espaço para novos ciclos, novos projetos e novas conversas. Saúde, bem-estar e maternidade real continuam sendo a minha pauta”.

Pernambucana, Michelle ingressou na emissora apresentando a previsão do tempo em telejornais como Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, Globo Rural e, mais tarde, o Jornal Nacional. Também participou do Mais Você, Globo Notícia e esteve no Jornal das 10, na GloboNews. Em 2015, passou a integrar a equipe do Bem Estar como repórter e, a partir de 2019, assumiu a apresentação fixa após o Bem Estar se tornar um quadro, função que ocupou até sua saída.