Qual o horário do Sabadou com Virgínia hoje (16/08)?

Música, entrevistas e desafios no palco fazem parte do "Sabadou com Virginia", que vai ao ar neste sábado (16), às 22h15, no SBT, logo após o "Esquadrão da Moda".

No programa, a influenciadora Virginia Fonseca recebe convidados para bate-papos descontraídos e brincadeiras ao lado de sua mãe, Margareth Serrão, e do influenciador Lucas Guedez.

Enquanto Margareth dá opiniões diretas sobre tudo o que acontece, Lucas interage com a plateia e os participantes, garantindo momentos de humor e descontração.

Quem vai estar no programa da Virginia?

Neste sábado (16), Virginia recebe o grupo Pixote, os ex-ginastas Diego e Daniele Hypólito e a atriz e cantora Mayana Neiva.

Daniele contou que começou a gostar de ginástica ainda criança, brincando no quintal de casa. Usava o braço do sofá como salto, o colchão dos pais como solo e o meio-fio como trave.

Já Diego começou no esporte por influência da mãe e da irmã. Ele diz que sua mãe, dona Geni, sempre incentivou e fez de tudo pelos filhos, abrindo mão de muita coisa.

O cantor Dodô, vocalista do Pixote, lembrou que cantava no coral da igreja, mas sempre gostou de pagode. Quando era pequeno, o tio o levava para rodas de samba e ele já cantava. Aos 14 anos, começou a tocar profissionalmente e, em 1995, gravou o sucesso “Brilho de Cristal”.

A atriz Mayana também descobriu cedo o gosto pela arte. Quando criança, brincava pintando o bigode do pai e vestindo as roupas da mãe, que era dentista. Durante a pandemia, depois de acompanhar a sobrinha em tratamento contra a leucemia, decidiu gravar um álbum inspirado nas raízes nordestinas e latino-americanas.

No programa, Diego e Daniele falaram sobre um documentário que pretendem lançar, mostrando a trajetória deles na ginástica e no circo, além das dificuldades que enfrentaram.

Que horas começa o 'Sabadou com Virginia'?

O programa inicia às 22h15 deste sábado (16), no SBT, logo após a exibição do programa "Esquadrão da Moda".