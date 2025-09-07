Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (07/09)? na TV Globo?

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (7), exibe o filme "Velozes e Furioso 8", após partida entre Cruzeiro e Corinthians pela final do Brasileirão feminino.

O longa vai ao ar a partir das 12h35, na TV Globo.

SINOPSE DE "Velozes e Furioso 8"

Dom e Letty estão curtindo a lua de mel em Havana, mas a súbita aparição de Cipher atrapalha os planos do casal. Ela logo arma um plano para chantagear Dom, de forma que ele traia seus amigos e passe a ajudá-la a obter ogivas nucleares.

Tal situação faz com Letty reúna os velhos amigos, que agora precisam enfrentar a vilã e, consequentemente, Dom.

Curiosidades sobre o filme

O longa teve cenas em Cuba, sendo um dos poucos filmes de Hollywood a conter filmagens no país

Dwayne Johnson e Vin Diesel protagonizaram alguns desentendimentos no set. Uma semana antes da produção terminar, eles se encontraram e conversaram sobre o ocorrido, que chegou a render indiretas nas redes sociais.

O filme foi um desejo de Paul Walker, estrela da franquia que morreu. Walker sempre quis que os filmes tivessem mais corridas nas ruas, em vez de depender de efeitos especiais.

Trailer da Tela Quente de hoje

Ficha técnica