Fortaleza denuncia erro grave da arbitragem em eliminação no feminino; veja vídeo

O Fortaleza afirmou ter sido prejudicado pela arbitragem na eliminação para o Botafogo na Série A2 do Brasileirão Feminino, na noite da última sexta-feira (15), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O confronto era válido pela semifinal da competição.

O jogo terminou empatado em 1 a 1, com o Botafogo vencendo o Fortaleza nos pênaltis por 5 a 3. A reclamação do Tricolor do Pici se refere a um gol marcado pela jogadora Thalita, no início do segundo tempo, anulado após suposto impedimento.

A equipe agora segue a sua preparação para a disputa do Campeonato Cearense e da Copa Maria Bonita. Além disso, em 2026, o time feminino do Fortaleza disputará a Série A1 do Brasileirão Feminino, a elite do futebol brasileiro da categoria.