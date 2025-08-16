Diário do Nordeste
Fortaleza denuncia erro grave da arbitragem em eliminação no feminino; veja vídeo

Time tricolor foi eliminado no Nilton Santos pelo Botafogo, na semifinal do Brasileirão

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Atualizado às 12:00
Jogada
Legenda: Fortaleza denuncia erro grave da arbitragem em eliminação no feminino
Foto: Reprodução/TV Brasil

O Fortaleza afirmou ter sido prejudicado pela arbitragem na eliminação para o Botafogo na Série A2 do Brasileirão Feminino, na noite da última sexta-feira (15), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O confronto era válido pela semifinal da competição.

O jogo terminou empatado em 1 a 1, com o Botafogo vencendo o Fortaleza nos pênaltis por 5 a 3. A reclamação do Tricolor do Pici se refere a um gol marcado pela jogadora Thalita, no início do segundo tempo, anulado após suposto impedimento.

VEJA O VÍDEO DO LANCE

A equipe agora segue a sua preparação para a disputa do Campeonato Cearense e da Copa Maria Bonita. Além disso, em 2026, o time feminino do Fortaleza disputará a Série A1 do Brasileirão Feminino, a elite do futebol brasileiro da categoria.

