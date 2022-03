Prova do líder do BBB 22 tem horário alterado por jogo da seleção brasileira nesta quinta (24)

Os telespectadores do Big Brother Brasil (BBB) 22 vão ter que passar mais tempo na frente da TV para conhecer o novo líder da semana. A prova começará em um horário diferente do habitual. O motivo será o jogo da seleção brasileira contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Conforme a programação da Globo, a transmissão jogo da seleção terá início às 20h20. Após o fim da partida, o canal ainda exibirá, a partir das 22h30, o penúltimo episódio de "Lugar ao Sol".

O BBB 22 terá início apenas às 23h15, após a exibição da novela. É importante lembrar que no dia da prova do líder e, às quintas-feiras, o programa costuma começar por volta das 22h40.

A emissora ainda não divulgou como será a dinâmica da prova do líder desta quinta-feira. O atual reinado é do ator Arthur Aguiar.

